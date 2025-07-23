Во Львове блогер проводил так называемый опрос у жителей города. Он просто подходил к прохожим и говорил фразу Александра Усика «Don’t push» и ждал продолжения или любой реакции.

Соответствующее видео пользователь sviy опубликовал в своем TikTok-аккаунте 22 июля. Некоторые жители повторяли фразу за блогером, некоторые переводили, а кто-то не понимал, о чем идет речь.

Реклама

Интересно, что люди почтенного возраста и продолжали знаменитое высказывание украинского боксера Александра Усика, и переводили, что оно означает. Между тем некоторые молодые люди не знали, о чем идет речь.

За день видео посмотрели более 1 миллиона раз, и лайкнули более 47 тысяч человек.

«Пенсия в теме, видно ставки ставили», «сразу видно, кто смотрел бокс», «старшие люди в теме», «эта фраза будет еще долго в памяти», — пишут пользователи в комментариях.

Комментарии пользователей / Фото: Скриншот