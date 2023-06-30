Во Львове прохожий справил нужду на машину полиции. Расплата не заставила себя ждать — видео 30 июня, 13:28 Полицейские провели с хулиганом «воспитательную беседу» (Фото:Скриншот видео t.me/zahidwtf_official)

Одна из камер наблюдения, установленных на улице Зеленой во Львове, зафиксировала довольно необычную картину.

На снятых ею кадрах, которые были обнародованы в Telegram-канале ZAHIDWTF 24/7, оказался запечатлен неизвестный мужчина, который зачем-то решил посреди белого дня справить малую нужду прямо на припаркованный там автомобиль патрульной полиции.

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К несчастью для хулигана, завершить свое грязное дело и избежать ответственности ему не удалось, поскольку экипаж машины оказался неподалеку, и, заметив столь наглое поведение прохожего, сразу же скрутил его, после чего увез в райотдел, где, как сообщается, провел «воспитательную беседу».

В то же время сами полицейские обнародованные кадры официально никак не комментировали.