Житель Львова угнал внедорожник Lexus, чтобы передать его ВСУ 2 августа, 14:12 Обвиняемый в угоне Lexus отделался условным сроком (Фото:automoto.ua)

Во Львове вынесли приговор местному жителю, решившему угнать автомобиль Lexus GX 460, чтобы передать его на нужды украинской армии.

Об этом со ссылкой на материалы дела рассказал Zaxid.net.

По словам 53-летнего фигуранта, случайно услышав, что у припаркованного на улице Карла Миклеша внедорожника «перебиты номера», он решил им завладеть, чтобы отдать своим друзьям из ВСУ, однако из его затеи в конце концов так ничего и не вышло.

Видео дня

«Совершив преступление, увидел, что автомобиль имеет много неисправностей и, чтобы отправить на ВСУ, его необходимо отремонтировать и вложить много средств. Автомобиль бензиновый, что является проблемой заправки на фронте», — объяснил обвиняемый.

В связи с этим его товарищ перегнал Lexus на стоянку за пределами города, где и оставил.

Владелец автомобиля в итоге на суд так и не явился, а угонщик был освобожден от тюремного заключения, получив лишь условный срок.