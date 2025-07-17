Во Франции освобожденный заключенный вынес в сумке другого заключенного — беглеца разыскивают

17 июля, 17:00
Мужчина сбежал из тюрьмы, спрятавшись в сумке своего сокамерника (Фото: BFM Lyon)

Вблизи французского города Лион освобожденный заклю ченный вынес в сумке своего сокамерника. Дерзкого беглеца, которому 20 лет, разыскивают.

Об этом 12 июля сообщило медиа BFMTV. Инцидент произошел в следственном изоляторе Корбас. Заключенный был осужден за ряд преступлений, также его подозревали в причастности к организованной преступности.

Воспользовавшись тем, что его сокамерник отбыл свой срок наказания и выходил на волю, мужчина спрятался в одной из его сумок. Так, освобожденный заключенный буквально вынес другого заключенного за пределы пенитенциарного учреждения.

Исчезновение мужчины заметили только на следующие сутки. По состоянию на 14 июля удалось задержать его соучастника, однако самого беглеца до сих пор разыскивают.

Директор тюремной администрации Себастьян Ковель признал «ряд ошибок», которые привели к его побегу. То, что работники учреждения отбывания наказаний заметили побег через 24 часа, объясняют также и переполнением тюрьмы.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Франция Тюрьма Заключенный Розыск Бегство

