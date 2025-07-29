Во французском городке выставили на продажу дома — продают по 1 евро

29 июля, 13:46
Во Франции предлагают дома по 1 евро (Фото: Camping La Vallée Verte)

В одном из французских городов местные власти продают дешево дома, чтобы больше людей согласились жить здесь.

Об этом 15 июля сообщило медиа Forbes. Инициативу запустили в коммуне Амбер, что находится в регионе Пюи-де-Дом. Дома за 1 евро могут купить, как французы, так и иностранные гости. Таким образом местные власти стремятся противостоять демографическому спаду, активизировать экономику и вдохнуть новую жизнь в городские улицы.

Амбер — городок с населением около 6 500 человек, расположенный во французском регионе Пюи-де-Дом, примерно в 134 км к западу от Лиона и в 475 км к востоку от Бордо и Ла-Рошели.

Предложение купить дома за 1 евро является частью пятилетней инициативы, которая имеет целью остановить отток населения и поощрить новых жителей к переезду.

После открытия нового класса в школе и реализации нескольких проектов по ремонту, появляется надежда, что план может сработать. Однако впереди еще много работы — в отдельных частях города пустующими остаются до 60% зданий.

