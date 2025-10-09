60-летний мужчина специально ограбил супермаркет, чтобы попасть в тюрьму — он хотел увидеть внука

9 октября, 12:48
Поделиться:
Мужчина ограбил супермаркет и спокойно ждал полицейских (Фото: Police Nationale/Facebook)

Мужчина ограбил супермаркет и спокойно ждал полицейских (Фото: Police Nationale/Facebook)

Во Франции мужчина пытался попасть в тюрьму, чтобы увидеть и помочь своему внуку. Он ограбил местный супермаркет с пистолетом в руках и спокойно дождался, пока его арестуют.

Об этом 8 октября сообщило медиа Oddity Central. Инцидент произошел в конце сентября в городе Сент-Роз, на севере архипелага Гваделупа.

Читайте также:
Во Франции освобожденный заключенный вынес в сумке другого заключенного — беглеца разыскивают

Бывший пожарный без криминального прошлого зашел в супермаркет неподалеку от полицейского участка: лицо закрыл балаклавой, а в руке держал оружие. Он начал требовать от кассира всю выручку, а потом взял себе кусок сыра, бутылку вина и спокойно вышел на улицу.

Реклама

Грабитель пошел к своей машине и будто просто ждал, пока его схватят. Как выяснилось впоследствии, именно это и было его настоящей целью: он хотел попасть в тюрьму, чтобы поддержать своего внука.

«Он был в отчаянии. Ему не нужны были деньги — он просто хотел оказаться в тюрьме, чтобы увидеть внука и хотя бы немного побыть рядом с ним», — цитирует медиа Agence France Presse адвоката мужчины Лею Ле Шевилье.

По ее словам, мужчина видел своего внука в комнате для посещения. У парня был выбит зуб после издевательств со стороны других заключенных.

Читайте также:
«Сбежал», но не сбежал. Американца должны были отправить отбывать семилетний срок, но он оказался на свободе — детали путаницы

Ему предъявили обвинение в вооруженном ограблении, нападении и сопротивлении полиции. Во время суда 60-летний мужчина признал свою вину. Однако «совершенно нетипичный профиль преступника» смутил всех присутствующих, в том числе и судью. Вместо привычных трех-пяти лет лишения свободы, судья пришел к выводу, что мужчина действовал из отчаяния и не заслуживает сурового наказания.

Теперь он должен возместить ущерб, пройти психологическую помощь и не посещать супермаркет, который ограбил. Зато сможет видеться с внуком, однако уже законно.

Читайте также:
Вот и сказке конец. Наркоторговец вышел из-под стражи, случайно предложил «товар» полицейскому и вернулся в тюрьму
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Тюрьма Франция Полиция Ограбление Супермаркеты

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies