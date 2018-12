Внезапная популярность. 12 лучших вирусных роликов 2018 года Сегодня, 14:38 108 Цей матеріал також доступний українською скрин из видео

Ворона в кадре прогноза погоды, корги верхом на пони и еще десять лучших роликов 2018 года, которые стали вирусными.

Птица зафотобомбила прогноз погоды

Курьезный инцидент произошел на канале KTVU (подразделение Fox News).

Самая безумная игра в крестики-нолики 2018 года

Когда торопишься, можно наделать много глупостей.

Ladies and Gentlemen: the most maddening game of tic tac toe you will ever watch, set to the tune of Yakety Sax pic.twitter.com/tS8Z9FTv04 — NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) 9 февраля 2018 г.

Когри верхом на пони уезжает в ночь

Мальчик мило спел йодль в супермаркете

Видео завирусилось, его пригласили на несколько телешоу, и он даже выступил на фестивале Coachella.

"Королева Эльза" из мультфильма Холодное сердце помогает полицейскому грузовику выехать из сугроба

Не такое у нее и холодное сердце.

Бабушка благословляет сборную Мексики по футболу на победу

В том матче Мексика победила Германию со счетом 1:0.

I’m 100% convinced my grandma was the reason Mexico won pic.twitter.com/9jBRF5wFPE — paola (@paola__janet) 17 июня 2018 г.

Свинка Пеппа в шоке от жестокости, которую ей пришлось увидеть

Трюк с исчезновениями и собаками

После появления этого видео в сети даже запустили флешмоб #WhatTheFluffChallenge.

Страшный кот породы персидская шиншилла

После появления в Сети стал символом апатии и страдания.

Пес, который думает, что перед ним закрыта стеклянная дверь

Хозяевам приходится ее открывать.

He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII — jensen kendall (@jensenmares) 4 ноября 2018 г.

Трамп не знает, как закрывать зонт и просто бросает его

Unbelievable -- Trump doesn't know how to close an umbrella, so inside of closing it and bringing it aboard Air Force One with him, he just dropped it outside the plane. pic.twitter.com/G5AtmPaRvz — Aaron Rupar (@atrupar) 27 октября 2018 г.

Почему ящерицы не ужинают за столом