Бесстрашно остался в бункере. К россиянам вместо Путина выкатили телевизор с его изображением — видео
В Кремле решили не заморачивать (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)
Российский диктатор Владимир Путина настолько опасается за свою жизнь, что боится выходить даже к собственными гражданами, если только участники встречи не состоят хотя бы на 99% из сотрудников ФСО.
Пропаганда РФ ранее анонсировала, что он вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии столичного метрополитена, и даже, возможно, проедется по новой ветке.
Однако, как оказалось, на самом деле Путин предпочел остаться в одном из своих бункеров, а к ожидавшим встречи рабочим выкатили лишь телевизор с его изображением.
При этом, была ли этом видеосвязь, или и вовсе, обыкновенная запись, не ясно.
Впрочем, для собравшихся холуев это было совершенно не важно, ведь они, вероятно, готовы слушать даже портрет своего диктатора, восхищаясь каждым его словом.