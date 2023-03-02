Бесстрашно остался в бункере. К россиянам вместо Путина выкатили телевизор с его изображением — видео 2 марта, 10:47 В Кремле решили не заморачивать (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)

Российский диктатор Владимир Путина настолько опасается за свою жизнь, что боится выходить даже к собственными гражданами, если только участники встречи не состоят хотя бы на 99% из сотрудников ФСО.

Пропаганда РФ ранее анонсировала, что он вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии столичного метрополитена, и даже, возможно, проедется по новой ветке.

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Однако, как оказалось, на самом деле Путин предпочел остаться в одном из своих бункеров, а к ожидавшим встречи рабочим выкатили лишь телевизор с его изображением.

При этом, была ли этом видеосвязь, или и вовсе, обыкновенная запись, не ясно.

Впрочем, для собравшихся холуев это было совершенно не важно, ведь они, вероятно, готовы слушать даже портрет своего диктатора, восхищаясь каждым его словом.