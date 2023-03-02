Бесстрашно остался в бункере. К россиянам вместо Путина выкатили телевизор с его изображением — видео

2 марта, 10:47
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В Кремле решили не заморачивать (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)

В Кремле решили не заморачивать (Фото:Скриншот видео taxfreelt/Twitter)

Российский диктатор Владимир Путина настолько опасается за свою жизнь, что боится выходить даже к собственными гражданами, если только участники встречи не состоят хотя бы на 99% из сотрудников ФСО.

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Пропаганда РФ ранее анонсировала, что он вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным примет участие в церемонии открытия Большой кольцевой линии столичного метрополитена, и даже, возможно, проедется по новой ветке.

Видео дня

https://twitter.com/vvmaltsev/status/1631134490499137536

Однако, как оказалось, на самом деле Путин предпочел остаться в одном из своих бункеров, а к ожидавшим встречи рабочим выкатили лишь телевизор с его изображением.

https://twitter.com/taxfreelt/status/1630941317982199810

При этом, была ли этом видеосвязь, или и вовсе, обыкновенная запись, не ясно.

Впрочем, для собравшихся холуев это было совершенно не важно, ведь они, вероятно, готовы слушать даже портрет своего диктатора, восхищаясь каждым его словом.

https://twitter.com/DUST42714489/status/1630975352465133568
https://twitter.com/xitrovegor/status/1631029970658119683
https://twitter.com/IgorNahren/status/1630884026193006592
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин Москва Метро Война России против Украины

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