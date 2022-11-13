«Мне никто не готовит завтраки». Реакция соцсетей на эпизод из интервью Владимира и Елены Зеленских для CNN 13 ноября, 12:15 Владимир Зеленский и Елена Зеленская во время интервью CNN (Фото:Скриншот видео Zelenskiy/Official/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская дали интервью журналистке CNN Кристиан Аманпур, опубликованное 12 ноября. Кроме разговора о политике, она спросила их о семейной жизни — ответ и реакция супругов стали поводом для шуток в соцсетях.



Отвечая на вопрос, какую силу они получают друг от друга и чем поддерживают, Зеленский сказал: «Это моя любовь. Это мой лучший друг. Это моя энергия. Я хотел ответить на ваш вопрос с самого начала, когда Елена рассказывала вам, как готовит завтрак для детей с утра, как готовит для них одежду. И я хотел сказать, что у меня нет такой возможности. Никто не готовит мне завтраки».

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После этого первая леди удивленно посмотрела на президента. Зеленский продолжил, объяснив, что у супругов сейчас «сложный период» — во время полномасштабной войны они живут отдельно.

НВ собрал реакцию соцсетей.

Видео с драматической музыкой от Новинач:

Пользователь Ivan Toropov написал в Twitter, что «никогда наш президент не был в таком опасном положении и так близок к поражению, как в этот момент».

«Now he needs a ride», — прокомментировал пост интернет-магазин и «империя мемов» Saint Javelin, вспомнив ответ Зеленского американскому президенту Джо Байдену на предложение выехать из Украины после начала полномасштабной войны: «Мне нужны боеприпасы, а не эвакуация».

Другие пользователи предположили, что следующее обращение Зеленского может выглядеть так:

А журналист Михаил Ткач предположил, что «так можно потерять и ужины».

Музыкант Иван Марунич сочинил стихотворение: «Настане день, і замовкнуть всі гармати, покриються травою усі ворожі танки, зайду і запитаю на касі Пузатої Хати, чому… [ніхто не готує мені сніданки]».

Также пользователи соцсетей начали делать коллажи и свои версии мемов с изображением Зеленских.