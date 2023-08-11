«Над нами все смеются!»: Соловьев набросился на ЦБ, госдуму и совфед РФ. «Не понимает», почему рухнул курс рубля — видео 11 августа, 16:01 Соловьев делает вид, будто не видит связи между военной агрессией РФ и состоянием ее экономики (Фото:Скриншот видео PowerNaShary/Twitter)

Скандальный российский пропагандист и военный преступник Владимир Соловьев устроил в прямом эфире одной из своих программ настоящую истерику из-за рухнувшего курса рубля.

Более того, он позволил себе критику по этому поводу как в адрес центробанка, так и госдумы РФ и даже совета федерации.

При этом во время своего эмоционального спича Соловьев заявил, что якобы не понимает, что могло повлиять на курс рубля.

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«У меня вопрос ко всем депутатам государственной думы, членам совета федерации, скажите, пожалуйста, а вы не замечаете, какой сейчас у нас курс в стране? Скажите, пожалуйста, вы хоть один запрос в ЦБ (центробанк — ред.) отправили? Чтобы эти люди пришли и объяснили публично. Объясните, пожалуйста, стране, что происходит? Что такого случилось, что такой курс?» — возмутился он, придуриваясь, будто не видит никакой связи между плачевным состоянием российской экономики и западными санкциями, введенными в ответ на агрессию РФ против Украины.

В то же время, чтобы обосновать свое крайнее недовольство, Соловьев даже на время «переквалифицировался» из «военного эксперта» в «экономиста», предупредив россиян, что падение курса рубля «приведет к инфляции и росту потребительских цен», а власти РФ — что это «выпадет как раз на пик избирательной кампании».

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«Какого хре*а курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется. Что самая слабая… Одна из трех самых слабых валют у нас рубль. Благодаря „гениальной“ политике центробанка», — заявил пропагандист, вероятно, нарочно «перепутав» ЦБ с кремлевским режимом, руководящим им буквально в ручном режиме.