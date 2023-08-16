План просто «гениальный». Соловьев угрожает разорить компанию Mercedes-Benz — видео

16 августа, 12:45
Поделиться:
Фашист Соловьев обозвал руководство Mercedes-Benz «нацистами» (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Фашист Соловьев обозвал руководство Mercedes-Benz «нацистами» (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Кремлевский пропагандист и военный преступник Владимир Соловьев закатил в прямом эфире одной из своих программ настоящую истерику из-за ухода Mercedes-Benz с российского рынка.

По его словам, одним из последствий этого решения стало отключение всех бывших дилеров немецкой компании на территории РФ от ее программного обеспечения.

Читайте также:
Ремонтируйте в гараже у дяди Васи. Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения

«Mercedes-Benz сказал дилерам, что все, отключает все российские автомобили от обслуживания…», — пожаловался Соловьев.

Видео дня

В связи с этим он потребовал «разорить» Mercedes-Benz с помощью коллективного иска.

Читайте также:
«Черноруссия должна быть свободной». Соловьев отличился расистскими высказываниями о «братском» народе Нигера — видео

«Где коллективный иск к этой компании? Где коллективный иск, направленный против Mercedes-Benz с требованием, чтобы они выкупили назад машины, которые продали России? Почему мы этого не делаем? Почему не защищаем права российских граждан? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь, которая возглавляет концерн?.. Где гигантские иски против этих сволочей с арестом всех их собственностей?», — возмутился российский фашист.

https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1691711394419179907
Читайте также:

Лизингодатели не смогли вернуть свои самолеты (Фото:pixabay.com) «Крупнейшая кража самолетов в истории». Российские авиакомпании удержали сотни иностранных авиалайнеров стоимостью $10 млрд

Куда именно их следует подавать, Соловьев при этом не уточнил.

В то же время, учитывая то, что сама РФ международное право уже давно не признает, игнорируя решение МУС об аресте ее диктатора Владимира Путина и активно практикуя национализацию иностранных активов, россияне могут обращаться по поводу решений Mercedes-Benz разве что в один из своих районных судов.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Российская пропаганда Mercedes-Benz Автомобили Владимир Соловьев Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X