План просто «гениальный». Соловьев угрожает разорить компанию Mercedes-Benz — видео 16 августа, 12:45 Фашист Соловьев обозвал руководство Mercedes-Benz «нацистами» (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Кремлевский пропагандист и военный преступник Владимир Соловьев закатил в прямом эфире одной из своих программ настоящую истерику из-за ухода Mercedes-Benz с российского рынка.

По его словам, одним из последствий этого решения стало отключение всех бывших дилеров немецкой компании на территории РФ от ее программного обеспечения.

«Mercedes-Benz сказал дилерам, что все, отключает все российские автомобили от обслуживания…», — пожаловался Соловьев.

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В связи с этим он потребовал «разорить» Mercedes-Benz с помощью коллективного иска.

«Где коллективный иск к этой компании? Где коллективный иск, направленный против Mercedes-Benz с требованием, чтобы они выкупили назад машины, которые продали России? Почему мы этого не делаем? Почему не защищаем права российских граждан? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь, которая возглавляет концерн?.. Где гигантские иски против этих сволочей с арестом всех их собственностей?», — возмутился российский фашист.

Куда именно их следует подавать, Соловьев при этом не уточнил.

В то же время, учитывая то, что сама РФ международное право уже давно не признает, игнорируя решение МУС об аресте ее диктатора Владимира Путина и активно практикуя национализацию иностранных активов, россияне могут обращаться по поводу решений Mercedes-Benz разве что в один из своих районных судов.