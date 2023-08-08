«Черноруссия должна быть свободной». Соловьев отличился расистскими высказываниями о «братском» народе Нигера — видео 8 августа, 12:32 Соловьеву показалось забавным «пошутить» о цвете кожи жителей Нигера (Фото:Скриншот видео Gerashchenko_en/Twitter)

На фоне попыток кремлевского режима усилить свое «влияние» на страны Африки, российская пропаганда начала активно отрабатывать соответствующие «методички».

В связи с этим на федеральных каналах РФ уже начали убеждать своих граждан в необходимости поддержки военной хунты, захватившей власть в Нигере в результате государственного переворота.

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При этом одним из главных «информационных локомотивов», продвигающих эту идею стал российский пропагандист и военный преступник Владимир Соловьев, призывающий к «дружбе» с африканскими диктатурами, не скрывая при этом своих расистских взглядов.

«Почему мы не должны оказать всяческую военно-техническую помощь народу Нигера и его „справедливой“ борьбе? Предоставьте все, что ему необходимо!», — потребовал он во время одного из своих человеконенавистнических эфиров.

При этом, когда кто-то из гостей студии назвал народ Нигера «братским» и «исторически близким» для россиян, Соловьев не удержался от насмешек по этому поводу, и начал «шутить» о цвете кожи большинства жителей Африки.

«Черноруссия должна быть свободной… Поставить им системы! Я уверен, что немало нигерцев обучались, как работать с нашими системами. Я просто убежден. Чувствую. Вот, прям, чувствую, что все умеют. Экипажи, прям, готовы. Сильно загорелых людей», — поделился он без капли смущения своими расистскими взглядами.