Путин подражает Зеленскому. В соцсетях высмеяли российского диктатора за видео со стулом

14 июня, 12:59
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Пиарщики Путина решили взять себе на вооружения методы коммуникации Зеленского (Фото:Скриншот видео svoboda.org)

Пиарщики Путина решили взять себе на вооружения методы коммуникации Зеленского (Фото:Скриншот видео svoboda.org)

В соцсетях распространили ролик, сравнивающий поведение президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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Поводом для этого стала публикация видео из военного госпиталя, где глава кремлевского режима встречался со своим «пушечным мясом».

На них видно, что в какой-то момент Путин, обычно держащийся на огромном расстоянии даже от собственных министров, решил вдруг сесть прямо напротив раненых российских захватчиков, и даже самостоятельно притащил себе для этого стул.

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В свою очередь пользователи отметили, что таким образом он подражает Зеленскому.

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С самого начала полномасштабного вторжения РФ украинский лидер отбросил разного рода формальности, чтобы создать доверительную атмосферу во время своего общения с представителями СМИ.

В частности, на одной из пресс-конференций глава государства предпочел отвечать на вопросы не из-за трибуны, а сесть поближе к журналистам, для чего взял себе стул.

И вот кремлевские пиарщики решили взять подобный способ коммуникации и себе на вооружение, превратив в итоге Путина в жалкую пародию на Зеленского.

https://twitter.com/Maks_NAFO_FELLA/status/1668724632399093767
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Соцсети Российская пропаганда Владимир Зеленский Война России против Украины

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