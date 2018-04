Владелец iPhone нашел новое применение панорамной камере, и это очень мило

Пользователь Twitter под ником peanut section‏ обратил внимание на то, что функиция панорамной съемки в iPhone искажает автомобили, и делает это очень мило.

На снимки обратило внимание издание Mashable.

Ohhhh! So the panorama feature on your pocket phone is to create cute little autos when you scan a freeway with it.

Doi! pic.twitter.com/qM0NHTB84n — peanut section (@vaguefrisbee) 8 апреля 2018 г.

"Оуууу! Функция панорамной съемки создает маленькие милые автомобили, когда вы фотографируете их на ходу"

В комментарии к фотографиям пользователи Twiter прислали популярные примеры других неудавшихся панорам.

Look what happens when you use it on slow moving animals! pic.twitter.com/K5t0YapuR5 — Franki (@InfamousK) 9 апреля 2018 г.

It also makes cute little earless cats with two legs pic.twitter.com/FNjFWDqmyK — Gio (@GioTheMelon) 9 апреля 2018 г.

С автобусами тоже работает.

Это не панорама, это так и есть.

that last one looks like it might be related pic.twitter.com/HHQ2vyfR5P — Mark Scorah (@mark_scoz) 9 апреля 2018 г.

С самолетами эта функция работает наоборот.

I've been using the panorama feature to make long airplanes instead pic.twitter.com/fNr3nfhTC0 — Caroline Hermans (@carolinehermy) 9 апреля 2018 г.