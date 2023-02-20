Унижение РФ. Кремлевские пропагандисты сцепились между собой из-за визита Байдена в Киев — видео 20 февраля, 15:35 Визит Джо Байдена в Киев застал российских пропагандистов врасплох (Фото:Скриншот видео 60 минут)

Неанонсированный визит в Украину президента США Джо Байдена спровоцировал среди россиян настоящую истерику.

Появление главы Белого дома в центре Киева оказалось для них настолько неожиданным, что у кремлевских пропагандистов даже не оказалось подготовленных по этому поводу методичек.

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В результате этого, обсуждая во время одного из политических ток-шоу прибытие Байдена, они буквально сцепились между собой, пытаясь понять, как им следует реагировать и чем должна ответить на это РФ.

Один из так называемых «экспертов» предположил, что Россия могла дать Байдену какие-то «гарантии безопасности» на время визита.

В свою очередь ведущая Ольга Скабеева возмутилась этому, сетуя на то, что их диктатору Владимиру Путину таких обещаний никто не давал.

В итоге они пришли к выводу, что российские власти не хотят ликвидации Байдена, поскольку на его место может прийти кто-то еще более решительный в отношении РФ.

«Я думаю, что надо было ему лететь на вертолете, как он обычно это делает. И надо, чтобы наши самолеты его сопроводили до Киева. Это было бы, конечно, более впечатляюще», — размечтался собеседник Скабеевой, пытаясь хоть как-то утешить самолюбие граждан РФ, униженных визитом американского лидера в Украину.