Унижение РФ. Кремлевские пропагандисты сцепились между собой из-за визита Байдена в Киев — видео

20 февраля, 15:35
Поделиться:
Визит Джо Байдена в Киев застал российских пропагандистов врасплох (Фото:Скриншот видео 60 минут)

Визит Джо Байдена в Киев застал российских пропагандистов врасплох (Фото:Скриншот видео 60 минут)

Неанонсированный визит в Украину президента США Джо Байдена спровоцировал среди россиян настоящую истерику.

Читайте также:
«Стратегический визит». В Офисе президента раскрыли детали встречи Зеленского и Байдена

Появление главы Белого дома в центре Киева оказалось для них настолько неожиданным, что у кремлевских пропагандистов даже не оказалось подготовленных по этому поводу методичек.

Видео дня

В результате этого, обсуждая во время одного из политических ток-шоу прибытие Байдена, они буквально сцепились между собой, пытаясь понять, как им следует реагировать и чем должна ответить на это РФ.

Один из так называемых «экспертов» предположил, что Россия могла дать Байдену какие-то «гарантии безопасности» на время визита.

Читайте также:

Некоторое утверждают, что видели Джо Байдена возле АТБ (Фото:t.me/tykyiv) У россиян «подгорело». Неожиданный визит Байдена в Киев взбудоражил соцсети

В свою очередь ведущая Ольга Скабеева возмутилась этому, сетуя на то, что их диктатору Владимиру Путину таких обещаний никто не давал.

В итоге они пришли к выводу, что российские власти не хотят ликвидации Байдена, поскольку на его место может прийти кто-то еще более решительный в отношении РФ.

«Я думаю, что надо было ему лететь на вертолете, как он обычно это делает. И надо, чтобы наши самолеты его сопроводили до Киева. Это было бы, конечно, более впечатляюще», — размечтался собеседник Скабеевой, пытаясь хоть как-то утешить самолюбие граждан РФ, униженных визитом американского лидера в Украину.

https://twitter.com/ElectricReborn/status/1627627341642956802
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Джо Байден Российская пропаганда Ольга Скабеева Война России против Украины визит Джо Байдена в Украину

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X