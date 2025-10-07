«Не мог поверить своим глазам». В Израиле мужчина случайно обнаружил сокровища Византии

Об этом сообщило медиа Live Science. Мужчина исследовал с металлоискателем склоны Голанских высот в районе древнего города Гиппос. «Прибор сработал, и я не мог поверить своим глазам. Монеты полезли из земли одна за другой», — цитирует медиа Липсмана.

Реклама

К поискам присоединились археологи, которые обнаружили 97 византийских монет VI-VII веков с изображениями императоров от Юстиниана Великого до Ираклия I, а также десятки золотых украшений того времени. Все артефакты сохранились в хорошем состоянии.

Вероятно, клад закопали около 614 года, когда армия Сасанидов вторглась в Палестину, и местные жители пытались спрятать свое состояние.

Сейчас над ним работают историки, а дата выставки пока не объявлена.