Вирусный ролик или безвкусица. Сеть аптек запустила странную рекламу

Сеть Аптек Низких Цен сняла странную рекламу акции ТРАХТЕБЕДОХ. В ней есть сексизм, стереотипы про восточную культуру и реклама презервативов на фоне улыбающегося ребенка.
По сюжету ролика покупатель заходит в аптеку с сыном и наблюдает в ней троих провизоров и детей в "восточных" костюмах, которые, танцуя, рекламируют продукцию аптеки.
В одном из кадров, который отсылает онлайн-трансляции в Instagram, на фоне ребенка "пользователи" комментируют скидки на смазки и презервативы.
В Сети назвали такой ролик деградацией и безвкусицей.
Некоторые пользователи предположили, что он сделан в такой стилистике специально, чтобы он завирусился.
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