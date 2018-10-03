03 октября 2018, среда

Вирусный ролик или безвкусица. Сеть аптек запустила странную рекламу

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Провизоры-восточные танцовщицы
скрин из видео

Провизоры-восточные танцовщицы

Сеть Аптек Низких Цен сняла странную рекламу акции ТРАХТЕБЕДОХ. В ней есть сексизм, стереотипы про восточную культуру и реклама презервативов на фоне улыбающегося ребенка. 

По сюжету ролика покупатель заходит в аптеку с сыном и наблюдает в ней троих провизоров и детей в "восточных" костюмах, которые, танцуя, рекламируют продукцию аптеки. 

В одном из кадров, который отсылает онлайн-трансляции в Instagram, на фоне ребенка "пользователи" комментируют скидки на смазки и презервативы.

В Сети назвали такой ролик деградацией и безвкусицей.

Некоторые пользователи предположили, что он сделан в такой стилистике специально, чтобы он завирусился. 

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