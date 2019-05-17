Сергей Фурса
Когда Зеленский станет президентом
Кристина Бердинских
И Зеленский не знает. Кого увидим в новой Раде
Александр Лиев
Наглый Кремль. Как все-таки Путин аннексировал Крым?
Сергей Фурса
Убер, который мы заслужили
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

«Винтить людей на митингах проще»: в Сети высмеяли фиаско спецназа Росгвардии при задержании водителя

Сегодня, 17:03
2298
Цей матеріал також доступний українською
«Винтить людей на митингах проще»: в Сети высмеяли фиаско спецназа Росгвардии при задержании водителя - фото

Скриншот с видео РОТ Фронт URAL/YouTube

В Росгвардии опубликованное видео назвали «постановкой»

В Сети появилось забавное видео с неудачной засадой спецназа Росгвардии в одном из дворов Санкт-Петербурга.

На нем запечатлено, как российские силовики подъезжают на микроавтобусе к припаркованному автомобилю, планируя задержать находившихся в нем людей, однако из-за неуклюжих действий спецназовцев тем удается скрыться.

При этом попытка настигнуть машину с беглецами обернулась для Росгвардии еще большим фиаско, так как сначала они пытались догнать ее пешком, а потом их служебный транспорт застрял в воротах.

Когда же росгвардейцам наконец-то удалось выехать на дорогу, чтобы продолжить преследования, то их микроавтобус попал в плотный поток транспорта.

Впрочем, благодаря этому одному из спецназовцев, которого во время суматохи забыли во дворе, все же удалось догнать своих коллег.

В свою очередь в руководстве Росгвардии назвали опубликованное видео «постановкой» никак не связанной с ведомством.

Теги:   Видео Россия Росгвардия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 13:35

img
Луценко и "амбарная книга" Партии регионов. Главное из интервью спецпрокурора Сергея Горбатюка
Политика

Сегодня, 18:51

img
Первый заместитель главы СБУ Демчина подал в отставку
Страны

Сегодня, 06:06

img
Суд постановил частично рассекретить доклад Мюллера

ТОП 3

LOL

Сегодня, 17:03

img
«Винтить людей на митингах проще»: в Сети высмеяли фиаско спецназа Росгвардии при задержании водителя
2283
LOL

Сегодня, 14:00

img
В США умерла знаменитая кошка Grumpy Cat, ставшая интернет-мемом из-за вечно «сердитой» морды
1671

ТОП-3 мнений

Илья Кенигштейн - фото
Илья Кенигштейн
Последний звонок. Прочитайте это своим детям
14920
Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
Как часто можно пить кофе
14306
Александр Гольц - фото
Александр Гольц
С Путиным что-то произошло
10446
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Великий прорыв в физике и освоение Луны
23280
Илья Кенигштейн - фото
Илья Кенигштейн
Последний звонок. Прочитайте это своим детям
14920
Ульяна Супрун - фото
Ульяна Супрун
Как часто можно пить кофе
14306
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
10 детективов и триллеров, от которых невозможно оторваться. Блог Алексея Бондарева
77496
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Два сценария Путина для Зеленского
66400
Ярослав Грицак - фото
Ярослав Грицак
Записки врага народа
30679