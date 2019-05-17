«Винтить людей на митингах проще»: в Сети высмеяли фиаско спецназа Росгвардии при задержании водителя Сегодня, 17:03 2298 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео РОТ Фронт URAL/YouTube В Росгвардии опубликованное видео назвали «постановкой» Скриншот с видео РОТ Фронт URAL/YouTube

В Сети появилось забавное видео с неудачной засадой спецназа Росгвардии в одном из дворов Санкт-Петербурга.

На нем запечатлено, как российские силовики подъезжают на микроавтобусе к припаркованному автомобилю, планируя задержать находившихся в нем людей, однако из-за неуклюжих действий спецназовцев тем удается скрыться.

При этом попытка настигнуть машину с беглецами обернулась для Росгвардии еще большим фиаско, так как сначала они пытались догнать ее пешком, а потом их служебный транспорт застрял в воротах.

Когда же росгвардейцам наконец-то удалось выехать на дорогу, чтобы продолжить преследования, то их микроавтобус попал в плотный поток транспорта.

Впрочем, благодаря этому одному из спецназовцев, которого во время суматохи забыли во дворе, все же удалось догнать своих коллег.

В свою очередь в руководстве Росгвардии назвали опубликованное видео «постановкой» никак не связанной с ведомством.