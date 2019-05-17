«Винтить людей на митингах проще»: в Сети высмеяли фиаско спецназа Росгвардии при задержании водителя
В Сети появилось
забавное видео с неудачной засадой спецназа Росгвардии в одном из дворов
Санкт-Петербурга.
На нем запечатлено,
как российские силовики подъезжают на микроавтобусе к припаркованному автомобилю,
планируя задержать находившихся в нем людей, однако из-за неуклюжих действий спецназовцев
тем удается скрыться.
При этом попытка настигнуть
машину с беглецами обернулась для Росгвардии еще большим фиаско, так как
сначала они пытались догнать ее пешком, а потом их служебный транспорт застрял
в воротах.
Когда же росгвардейцам наконец-то удалось выехать на дорогу, чтобы продолжить
преследования, то их микроавтобус попал в плотный поток транспорта.
Впрочем,
благодаря этому одному из спецназовцев, которого во время суматохи забыли во дворе, все же удалось догнать своих коллег.
В свою очередь в руководстве Росгвардии назвали опубликованное видео «постановкой»
никак не связанной с ведомством.