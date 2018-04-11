Вилкул поздравил жителей Черноморска с освобождением от фашистов. Город основали только в 1952 году

Депутат Верховной Рады Украины от Оппоблока Александр Вилкул опубликовал в Facebook поздравление жителей Черноморска с освобождением города от фашистских захватчиков. Во время Второй мировой войны Черноморска еще не существовало.
Свое поздравление депутат рекламировал с помощью Facebook. После того как в соцсетях обратили внимание на ошибку, политик удалил пост.
Черноморск (ранее Ильичевск) был основан недалеко от Ильичевых Хуторов в бухте Сухого лимана в 1952 году.
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