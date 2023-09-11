«Знает много тайн». «Врач Путина» задержан при попытке сбежать из РФ — The Sun

11 сентября, 13:22
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Похоже, что Путин очень боится, чтобы его секреты не попали в чьи-то руки (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

Похоже, что Путин очень боится, чтобы его секреты не попали в чьи-то руки (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

На фоне многочисленных слухов о состоянии здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина российские силовики задержали его «главного врача» Виктора Трухина, сообщает со ссылкой на осведомленные источники британское издание The Sun.

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Согласно его данным, несколько дней назад тот был уволен с должности руководителя Санкт-Петербургского научно-исследовательский института вакцин и сывороток из-за подозрений в «мошенничестве».

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Утверждается, что 59-летний Трухин, который, владел секретной информацией медицинского характера, в том числе, связанной с самим Путины, был арестован контрразведкой ФСБ при попытке покинуть РФ, выехав в Беларусь.

Возможно, таким образом помешанный на своей безопасности узурпатор пытается избежать утечки информации о состоянии своего здоровья, которая может еще сильнее подточить его и без того шатающийся режим.

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Такие предположения стоятся, в частности, на данных СМИ о том, что во время своих зарубежных поездок Путин, отправляясь в туалет, пользуется специальным чемоданчиком для сбора «биоматериалов», чтобы они не достались западным разведкам.

В материале также говорится о том, что уголовное дело против Трухина было начато около недели назад, когда российским силовикам стало известно, что чиновник намерен покинуть территорию страны.

Кроме того, утверждается, что из-за обвинений он был уволен из Федерального медико-биологического агентства.

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В НИИ, который занимается «обеспечением радиационной, химической и биологической безопасностью» РФ, Трухин проработал 11 лет и, как уточняют журналисты, был «полностью осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и бактериальных препаратов».

В то же время официальных подтверждений информации о его задержании на данное время нет.

Стоит добавить, что слухи о болезни Путина основаны лишь на косвенных признаках и различных инсайдах, однако информацию о его проблемах со здоровьем недавно подтвердил сбежавший из РФ офицер Федеральной службы охраны Глеб Каракулов.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Владимир Путин ФСБ Медицина Здоровье Медики Врачи

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