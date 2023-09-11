«Знает много тайн». «Врач Путина» задержан при попытке сбежать из РФ — The Sun 11 сентября, 13:22 Похоже, что Путин очень боится, чтобы его секреты не попали в чьи-то руки (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

На фоне многочисленных слухов о состоянии здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина российские силовики задержали его «главного врача» Виктора Трухина, сообщает со ссылкой на осведомленные источники британское издание The Sun.

Согласно его данным, несколько дней назад тот был уволен с должности руководителя Санкт-Петербургского научно-исследовательский института вакцин и сывороток из-за подозрений в «мошенничестве».

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Утверждается, что 59-летний Трухин, который, владел секретной информацией медицинского характера, в том числе, связанной с самим Путины, был арестован контрразведкой ФСБ при попытке покинуть РФ, выехав в Беларусь.

Возможно, таким образом помешанный на своей безопасности узурпатор пытается избежать утечки информации о состоянии своего здоровья, которая может еще сильнее подточить его и без того шатающийся режим.

Такие предположения стоятся, в частности, на данных СМИ о том, что во время своих зарубежных поездок Путин, отправляясь в туалет, пользуется специальным чемоданчиком для сбора «биоматериалов», чтобы они не достались западным разведкам.

В материале также говорится о том, что уголовное дело против Трухина было начато около недели назад, когда российским силовикам стало известно, что чиновник намерен покинуть территорию страны.

Кроме того, утверждается, что из-за обвинений он был уволен из Федерального медико-биологического агентства.

В НИИ, который занимается «обеспечением радиационной, химической и биологической безопасностью» РФ, Трухин проработал 11 лет и, как уточняют журналисты, был «полностью осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и бактериальных препаратов».

В то же время официальных подтверждений информации о его задержании на данное время нет.

Стоит добавить, что слухи о болезни Путина основаны лишь на косвенных признаках и различных инсайдах, однако информацию о его проблемах со здоровьем недавно подтвердил сбежавший из РФ офицер Федеральной службы охраны Глеб Каракулов.