Видео с африканским пастором, "воскрешающим мертвеца", запустило флешмоб
Сегодня, 11:39
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Среди
пользователей соцсетей начал набирать популярность флешмоб с "оживлением
мертвецов".
Поводом для этого
стало видео из ЮАР, на котором местный пастор Альф Лукау "воскрешает"
мужчину по имени Эллиот.
На нем видно, как
он водит руками над лежащим в гробу телом мужчины и призывает его
"восстать", после чего тот поднимается, озадаченно оглядываясь по
сторонам.
В свою очередь
пользователи стали публиковать под хэштегом #ResurrectionChallenge собственные
видео с "воскрешениями", пародируя "чудо" африканского
пастора.