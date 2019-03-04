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Видео с африканским пастором, "воскрешающим мертвеца", запустило флешмоб

Сегодня, 11:39
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Скриншот с видео Pastor Alph Lukau/YouTube

Пользователи публикуют свои пародии на воскрешение Эллиота под хэштегом #ResurrectionChallenge

Среди пользователей соцсетей начал набирать популярность флешмоб с "оживлением мертвецов".

Поводом для этого стало видео из ЮАР, на котором местный пастор Альф Лукау "воскрешает" мужчину по имени Эллиот.

На нем видно, как он водит руками над лежащим в гробу телом мужчины и призывает его "восстать", после чего тот поднимается, озадаченно оглядываясь по сторонам.

В свою очередь пользователи стали публиковать под хэштегом #ResurrectionChallenge собственные видео с "воскрешениями", пародируя "чудо" африканского пастора.

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