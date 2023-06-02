«Видали такі штуки. Здається почалося». В соцсетях запустили новый флешмоб, посвященный контрнаступлению ВСУ 2 июня, 20:05 В соцсетях уверены, что во время контрнаступления могут пригодиться самые разные вещи (Фото:NV)

В ожидании предстоящего контрнаступления украинцы запустили в соцсетях новый флешмоб, посвященный «самым необходимым» для победы вещам.

Как бы это странно не звучало, но среди них оказались и рыцарские доспехи, и пиксельное неглиже, и смертоносный вирус, превращающий людей в зомби, и многое другое, вплоть до Колец Власти.

Видео дня

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

«Видали такі штуки. Здається почалося», — отмечают пользователи, комментируя свое «снаряжение» для освобождения временно оккупированных РФ украинских территорий.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Не обойтись во время контрнаступления и без хорошего транспорта.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Что же касается одного лишь оружия, которое «выдают» бойцам Сил обороны, то его разнообразие просто поражает.



Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Вероятно, что, кроме повода улучшить настроение, участники флешмоба преследуют и другую цель — воздействие на морально-психологическое состояние россиян, которые следят за украинскими соцсетями в надежде раздобыть хоть какую-то информацию о предстоящей контрнаступательной операции Сил обороны, а вместо этого сталкиваются лишь с подобными издевательствами.