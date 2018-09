Весь мир смеется над ГРУшниками Петровым и Башировым. Реакции из англоязычного твиттера

Интервью с российскими сотрудниками ГРУ Петровым и Бошировым посмотрели пользователи соцсетей во всем мире и теперь они тоже шутят.

13 сентября сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью пропагандистке RT Маргарите Симоньян. Они обосновали свой визит в Солсбери, итогом которого стало отравление бывшего российского агента и его дочери ядом Новичок тем, что приехали в город, чтобы полюбоваться его готическим собором.

Это могло бы быть в одном популярном фильме.

Met these 2 lovely tourists in Salisbury yesterday. One of them was quoting from the bible, so I think they were looking for the Cathedral. pic.twitter.com/d1e8JXp0Wm — Patrick Casey (@CaseyComedian) 14 сентября 2018 г.

"Встретил вчера этих двух парней в Солсбери. Один из них цитировал Библию, я подумал что они искали собор"

Самое красивое не увидели.

You know you’ve hung around cathedrals too long when you’re taken aback that the Russian ‘tourists’ mentioned Salisbury’s clock and spire but not it’s font, the font *is* everything, LOOK



(font as in basin for baptismal water not type face) pic.twitter.com/CpOOStzxPx — Kate Bottley (@revkatebottley) 14 сентября 2018 г.

"Знаете, когда вы гуляете по собору слишком долго, вы впадаете в ступор от того, что российские "туристы" отметили шпили и часы, но не сказали про купель, это же там самое главное"

Imagine how worse all this would be if the Skripal tourists had gone to visit Magna Carta in Salisbury cathedral, and Russian propaganda source used the definite article?



*shudders* — David Allen Green (@davidallengreen) 14 сентября 2018 г.

"Представьте насколько все было бы хуже если бы "туристы" сказали бы, что пришли посмотреть в собор Магна Карту [первая неписаная конституция Англии] и российской пропаганде пришлось бы писать про это отдельную статью"

'We were just tourists in Salisbury' pic.twitter.com/bXCtcQhjfC — Captain Kidd (@kidd_kong78) 14 сентября 2018 г.

"Мы просто два туриста в Солсбери"

Thinking of going to Salisbury this weekend. Anyone seen any good recent reviews from foreign tourists? — fi glover (@fifiglover) 13 сентября 2018 г.

"Думаю поехать в Солсбери на эти выходные. Кто-то видел хорошие отзывы от иностранных туристов"

Of course those Russians were just tourists. Everyone knows that Salisbury has 2 world-class tourist attractions:

1. The cathedral

2. The famous Skripal Door Handle. — David Schneider (@davidschneider) 13 сентября 2018 г.

"Конечно россияне были туристами. Все знают что в Солсбери есть две достопримечательности мирового значения: собор и известная дверная ручка Скрипаля"

So the 2 Russians flew into London on a Friday, visited Salisbury on Saturday as “tourists”, visited Salisbury again on Sunday as “tourists” and were on a flight back to Russia that same Sunday evening?



So they flew 3,000+ miles for a 2 day “holiday” to Salisbury? Ok — Imran (@KhanUR1983) 13 сентября 2018 г.

"И так, двое русских туристов прилетели в Лондон в пятницу, посетили Солсбери в субботу, как "туристы", посетили Солсбери в воскресенье, как "туристы", и улетели в Россию в воскресенье вечером. Они пролетели более трех тысяч миль, чтобы провести два дня в Солсбери? Окей."

Seem like a couple of regular tourists to me... ???? #Salisbury pic.twitter.com/Ko2xULhdwN — Sammy James (@MrSammyJames) 13 сентября 2018 г.

"Как по мне, они выглядят, как пара обычных туристов"

Они быстро уехали, потому что возле собора лежал снег.

Amazing. Two Russian men claim they went to Salisbury as tourists but were frustrated by all the snow on the ground, so they immediately went home...to Moscow. In March. Where it was covered in snow. — Christopher Miller (@ChristopherJM) 13 сентября 2018 г.

"Удивительно. Двое русских мужчин утверждают, что они приехали в Солсбери, как туристы, но были расстроены снегом на земле, и поэтому они немедленно вернулись домой...в Москву. В марте. Которая была засыпана снегом."