При посадке на АЭС. Вертолет Медведева снес дорожный знак и потерял винт — росСМИ

7 марта, 13:06
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На БАЭС утверждают, что Медведева в вертолете якобы не было (Фото:E1.RU)

На БАЭС утверждают, что Медведева в вертолете якобы не было (Фото:E1.RU)

Один из вертолетов скандального «кремлевского шута» Дмитрия Медведева при посадке на территории Белоярской АЭС потерял рулевой винт.

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Как сообщает E1.RU, инцидент произошел еще 2 марта, однако фото с его последствиями были обнародованы только сейчас.

E1.RU
Фото: E1.RU
E1.RU
Фото: E1.RU

Согласно имеющимся данным, причиной происшествия стало то, что пилот Ми-8 зацепил хвостом дорожный знак.

Видео дня

В то же время руководитель управления информации и общественных связей БАЭС Андрей Яшин настаивает, что Медведева на борту этого вертолета не было.

Более того, он утверждает, что якобы вообще не знает, кто на нем прилетел, что, конечно же, вряд ли соответствует действительности, поскольку о визите замглавы совбеза РФ на станцию официально сообщала кремлевская пропаганда.

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«Почему вы решили, что это вертолет Медведева? Это кто вам сказал? На нем был не он. Я без понятия, кто на нем приземлялся», — заявил он, переадресовав все вопросы российским военным, от которых ждать правды тем более не стоит.

Кроме того, известно, что с БАЭС Медведев возвращался уже автотранспортом, а неожиданное перекрытие трассы ради его кортежа спровоцировало масштабные пробки.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Вертолет Ми-8 Дмитрий Медведев АЭС

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