Даже не оглянулся. Бесстрашный велосипедист проехал перед РСЗО HIMARS прямо во время пуска ракет — видео 9 июня, 10:29 Похоже, что ревущее за спиной реактивное пламя велосипедиста ничуть не заботило (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появилось впечатляющее видео с велосипедистом, который был настолько погружен в свои заботы, что не обратил внимания на реактивную систему залпового огня HIMARS, неожиданно появившуюся на его пути.

Как видно на обнародованных кадрах, перед тем, как вывести РСЗО на позицию для удара по очередной цели противника, украинские военные, как обычно, перекрыли движение транспорта.

Видео дня

Однако, позаботившись о главной дороге, они не обратили внимание на проселочную, откуда вдруг и выскочил велосипедист.

Проигнорировав стоявшую впереди РСЗО, он проехал перед ней как раз в момент пуска ракет.

«Бл*!..», — прокомментировал ситуацию пораженный оператор, пока за спиной велосипедиста бушевало реактивное пламя.

При этом мужчина даже не оглянулся, а лишь разок вжал голову в плечи и поехал себе дальше по своим делам.