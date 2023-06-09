Даже не оглянулся. Бесстрашный велосипедист проехал перед РСЗО HIMARS прямо во время пуска ракет — видео

9 июня, 10:29
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Похоже, что ревущее за спиной реактивное пламя велосипедиста ничуть не заботило (Фото:Коллаж NV)

Похоже, что ревущее за спиной реактивное пламя велосипедиста ничуть не заботило (Фото:Коллаж NV)

В соцсетях появилось впечатляющее видео с велосипедистом, который был настолько погружен в свои заботы, что не обратил внимания на реактивную систему залпового огня HIMARS, неожиданно появившуюся на его пути.

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Как видно на обнародованных кадрах, перед тем, как вывести РСЗО на позицию для удара по очередной цели противника, украинские военные, как обычно, перекрыли движение транспорта.

Видео дня

Однако, позаботившись о главной дороге, они не обратили внимание на проселочную, откуда вдруг и выскочил велосипедист.

Проигнорировав стоявшую впереди РСЗО, он проехал перед ней как раз в момент пуска ракет.

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«Бл*!..», — прокомментировал ситуацию пораженный оператор, пока за спиной велосипедиста бушевало реактивное пламя.

При этом мужчина даже не оглянулся, а лишь разок вжал голову в плечи и поехал себе дальше по своим делам.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Велосипедисты Война России против Украины РСЗО HIMARS

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