Дальнобойные ракеты от Британии: в соцсетях уже выбирают, куда бы ударить в первую очередь — подборка мемов

11 мая, 17:33
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В первую очередь пользователи ждут удара по Крымскому мосту (Фото:HIMARS_OTAN/Twitter)

В первую очередь пользователи ждут удара по Крымскому мосту (Фото:HIMARS_OTAN/Twitter)

В четверг, 11 мая, Великобритания подтвердила информацию о передаче Украине своих крылатых еракет Storm Shadow с радиусом поражения до 290 километров.

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При этом благодаря слабой сигнатуре и низкой высоте полета они почти незаметны для радаров противника.

Инфографика: NV

Таким образом ВСУ получат в свое распоряжение ракеты, которыми можно будет наносить удары непосредственно по территории РФ.

Видео дня

В связи с этим пользователи соцсетей, обсуждая эти новости, уже делают прогнозы, куда Storm Shadow могут полететь в первую очередь.

https://twitter.com/saintjavelin/status/1656653813485555715
https://twitter.com/apmassaro3/status/1656643084371861507
https://twitter.com/Mickey17176/status/1656659049117782016
https://twitter.com/WarSvitla/status/1656650007930363904
https://twitter.com/pantpan1/status/1656647414701228033
https://twitter.com/babaikit/status/1656631944082255872
https://twitter.com/svblxyz/status/1656639248341032962
https://twitter.com/RistoSuomela/status/1656633883826311168
https://twitter.com/manita41176347/status/1656634862999158785
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Великобритания Российская агрессия Крылатая ракета Ракеты Вооружение Война России против Украины Storm Shadow

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