Дальнобойные ракеты от Британии: в соцсетях уже выбирают, куда бы ударить в первую очередь — подборка мемов
В первую очередь пользователи ждут удара по Крымскому мосту (Фото:HIMARS_OTAN/Twitter)
В четверг, 11 мая, Великобритания подтвердила информацию о передаче Украине своих крылатых еракет Storm Shadow с радиусом поражения до 290 километров.
При этом благодаря слабой сигнатуре и низкой высоте полета они почти незаметны для радаров противника.
Таким образом ВСУ получат в свое распоряжение ракеты, которыми можно будет наносить удары непосредственно по территории РФ.
В связи с этим пользователи соцсетей, обсуждая эти новости, уже делают прогнозы, куда Storm Shadow могут полететь в первую очередь.