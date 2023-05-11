Дальнобойные ракеты от Британии: в соцсетях уже выбирают, куда бы ударить в первую очередь — подборка мемов 11 мая, 17:33 В первую очередь пользователи ждут удара по Крымскому мосту (Фото:HIMARS_OTAN/Twitter)

В четверг, 11 мая, Великобритания подтвердила информацию о передаче Украине своих крылатых еракет Storm Shadow с радиусом поражения до 290 километров.

При этом благодаря слабой сигнатуре и низкой высоте полета они почти незаметны для радаров противника.

Инфографика: NV

Таким образом ВСУ получат в свое распоряжение ракеты, которыми можно будет наносить удары непосредственно по территории РФ.

Видео дня

В связи с этим пользователи соцсетей, обсуждая эти новости, уже делают прогнозы, куда Storm Shadow могут полететь в первую очередь.

Ви уявляєте, заходить Storm Shadow у бункер до путіна, а там діти — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) May 11, 2023