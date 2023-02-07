«Достойная» компенсация. Вместо машин, вдовам оккупантов из «Л/ДНР» достаются лишь шубы

7 февраля, 13:36
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Женам террористов «Л/ДНР» приходится довольствоваться малым (Фото:t.me/operativnoZSU)

Женам террористов «Л/ДНР» приходится довольствоваться малым (Фото:t.me/operativnoZSU)

В отличие от «счастливчиков» из РФ, которым после ликвидации в Украине кого-то из родственников удалось разжиться Ладами, жителям недореспублик приходится довольствоваться намного меньшим.

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В соцсетях обратили внимание, что кремлевские пропагандисты начали публиковать в Telegram фото с вдовами террористов «Л/ДНР», получившими взамен своих мужей шубы.

https://twitter.com/sternenko/status/1622883569507991552

При этом пользователи считают, что даже столь «щедрый» подарок мог быть украден ими где-то на временно оккупированных территориях Украины, как это принято у российских мародеров.

Видео дня

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
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Впрочем, какой бы жалкой не выглядела подобная подачка, жителям национальных окраин РФ порой везет еще меньше. В частности, на Сахалине в качестве компенсации за ликвидированных мобиков раздают замороженную рыбу, а в Тыве, которая является малой родиной министра обороны РФ Сергея Шойгу, баранами и даже дровами.

https://twitter.com/Activatica/status/1591064065668808704
Минлесхоз Республики Тыва
Фото: Минлесхоз Республики Тыва
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   ДНР ЛНР Российская агрессия Российские военные Компенсация Война России против Украины

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