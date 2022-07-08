«Желаем одного — победы!». Украинцы поздравляют Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с днем рождения
Каждый железный генерал заслуживает милый коллаж ко дню своего рождения (Фото:kernes_mausoleum/Telegram)
В пятницу, 8 июля, Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному исполняется 49 лет. Уже больше четырех месяцев он возглавляет украинские войска в борьбе против российских оккупантов. Политики, журналисты и медийные персоны поздравляют его с днем рождения, желают сил и здоровья, а главное победы.
Пятый президент Петр Порошенко напомнил, что с такими, как Залужный Украина точно победит.
Заместитель Председателя ВР Украины Елена Кондратюк поблагодарила Главнокомандующего и пожелала всем украинцам победы.
Журналист Сергей Руденко поблагодарил Залужного за все, что он делает для ВС и Украины.
Поэт и музыкант Сергей Жадан поздравил украинцев с именинником.
НВ рассказал все, что известно о главе вооруженных сил Украины.
Журналистка Кристина Бердинских рассказала историю разговора с одесситом о Залужном. «Лучше, чем этот одесский пенсионер, вряд ли кто-то поздравит».
Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал, что «Потери России в день рождения Главнокомандующего Залужного — еще одно доказательство того, что Украине повезло с Проводником!»
Поэтесса и певица Татьяна Власова поздравила Залужного от всей украинской семьи.
Украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец пожелал Главнокомандующему здоровья.
Журналистка Наталья Бушковская лаконично поздравила фразой «многая лета».
Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко присоединился к праздничным постам.
Комик и актер Тарас Стадницкий прикрепил к поздравлению эпическое видео деятельности ВСУ.
А вы уже решили где будете праздновать день рождения Залужного?
49 годиков.
«Сегодня его день».
Украинцы благодарят за возможность спокойно спать ночью и выйти на прогулку днем.
Без милых коллажей не обошлось.
Напомним, НВ рассказал, почему главнокомандующий Валерий Залужный стал удачной фигурой для армии, президента и всей страны.
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