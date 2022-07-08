«Желаем одного — победы!». Украинцы поздравляют Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с днем рождения

8 июля, 12:56
Каждый железный генерал заслуживает милый коллаж ко дню своего рождения (Фото:kernes_mausoleum/Telegram)

Каждый железный генерал заслуживает милый коллаж ко дню своего рождения (Фото:kernes_mausoleum/Telegram)

В пятницу, 8 июля, Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному исполняется 49 лет. Уже больше четырех месяцев он возглавляет украинские войска в борьбе против российских оккупантов. Политики, журналисты и медийные персоны поздравляют его с днем рождения, желают сил и здоровья, а главное победы.

Пятый президент Петр Порошенко напомнил, что с такими, как Залужный Украина точно победит.

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Фото: Facebook

Заместитель Председателя ВР Украины Елена Кондратюк поблагодарила Главнокомандующего и пожелала всем украинцам победы.

Видео дня
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Фото: Facebook

Журналист Сергей Руденко поблагодарил Залужного за все, что он делает для ВС и Украины.

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Фото: Facebook

Поэт и музыкант Сергей Жадан поздравил украинцев с именинником.

https://twitter.com/serhiy_zhadan/status/1545300477402877952

НВ рассказал все, что известно о главе вооруженных сил Украины.

https://www.facebook.com/media.NV/videos/620798459099447/

Журналистка Кристина Бердинских рассказала историю разговора с одесситом о Залужном. «Лучше, чем этот одесский пенсионер, вряд ли кто-то поздравит».

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/pfbid0qqzj5sGqnb6TpShvkkFhHKA1yKpuMeR63MAnk1fLHYmD8goeSLGXmSsgRqmtVbKvl

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал, что «Потери России в день рождения Главнокомандующего Залужного — еще одно доказательство того, что Украине повезло с Проводником!»

https://twitter.com/V_Omelyan/status/1545290437447016448

Поэтесса и певица Татьяна Власова поздравила Залужного от всей украинской семьи.

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Фото: Facebook

Украинский политолог и телеведущий Тарас Березовец пожелал Главнокомандующему здоровья.

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Журналистка Наталья Бушковская лаконично поздравила фразой «многая лета».

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Фото: Facebook

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко присоединился к праздничным постам.

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Фото: Facebook

Комик и актер Тарас Стадницкий прикрепил к поздравлению эпическое видео деятельности ВСУ.

https://www.facebook.com/taras.stadnytskyy/videos/604547900942922

А вы уже решили где будете праздновать день рождения Залужного?

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Фото: Facebook

49 годиков.

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Фото: Facebook

«Сегодня его день».

https://twitter.com/Trumenko/status/1545283679961980929

Украинцы благодарят за возможность спокойно спать ночью и выйти на прогулку днем.

https://twitter.com/AvhustovaT/status/1545311273646161920

Без милых коллажей не обошлось.

https://twitter.com/BGRem5/status/1545313830192005120

Напомним, НВ рассказал, почему главнокомандующий Валерий Залужный стал удачной фигурой для армии, президента и всей страны.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) День рождения Поздравления Реакция соцсетей Валерий Залужный

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