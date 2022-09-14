Все любят Залужного. Подборка шуток и мемов о Главнокомандующем ВС Украины 14 сентября, 18:31 «Паники нет» (Фото:Вооруженные Мемы Украины/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный каждый день покоряет все больше сердец украинцев, мужественно обороняя их покой. Он вместе с украинскими военными ведет битву не только за территории, но и за свободу и независимость Украины. Неудивительно, что для граждан он стал символом борьбы, но вместе с этим героем забавных мемов и шуток. Теперь солнце мажется залужнозащитным кремом, лук плачет, когда его режет Залужный и многое другое в новой подборке от НВ.

Ранее Сеть шутила об американском киноактере Чаке Норрисе и его сверхъестественных способностях. Это все, конечно, было до Залужного. Вот подборка мемов от Информационного войска Украины.

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Фото: Facebook

Да, побеждаем.

Ночной кошмар оккупантов.

Кому Изюм?

Язык фактов.

Как ему отказать?

«Пипец».

Немного перепутал.

«Я тебе нап**дюнькав».

Напомним, что Залужный стал первым кавалером нового государственного отличия — Креста боевых заслуг, который вручил лично президент Украины Владимир Зеленский. В Сети пишут слова благодарности руководителю ВСУ, милые шутки и даже посвящают ему песни. НВ собрал актуальные сообщения.

Также международное сообщество, как и украинцы, поражено успехами контрнаступательных действий ВСУ на юге, севере и востоке нашего государства. Каждый день появляются новости об освобожденных территориях Украины. Трудно не обсуждать столь хорошие новости, но зачем себя сдерживать? НВ собрал последние посты украинцев о контрнаступлении ВСУ.



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