Все любят Залужного. Подборка шуток и мемов о Главнокомандующем ВС Украины

14 сентября, 18:31
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«Паники нет» (Фото:Вооруженные Мемы Украины/Telegram)

«Паники нет» (Фото:Вооруженные Мемы Украины/Telegram)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный каждый день покоряет все больше сердец украинцев, мужественно обороняя их покой. Он вместе с украинскими военными ведет битву не только за территории, но и за свободу и независимость Украины. Неудивительно, что для граждан он стал символом борьбы, но вместе с этим героем забавных мемов и шуток. Теперь солнце мажется залужнозащитным кремом, лук плачет, когда его режет Залужный и многое другое в новой подборке от НВ.

Ранее Сеть шутила об американском киноактере Чаке Норрисе и его сверхъестественных способностях. Это все, конечно, было до Залужного. Вот подборка мемов от Информационного войска Украины.

Видео дня

https://www.facebook.com/i.army.org/posts/pfbid0wouKbCwuhHEB2vrvBvM3x64qqSwixx1ohjN3SdHhgk4KyAzW2Tmhn1iPuBL1nUTSl
https://twitter.com/Admytrieva/status/1566727635018960896
Facebook
Фото: Facebook

Да, побеждаем.

Ночной кошмар оккупантов.

Кому Изюм?

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid0oHHnsKkd7Fuak2XzBxFGJhduYM28vB5oSYPvzhRSNBAAuaY4wYBdyWuXe7wzRJJDl

Язык фактов.

https://www.facebook.com/sasha.mor.3/posts/pfbid0xSpGyi3jV7wSdAT9vcnhPSrY179emCMvGwj6pp6PS2qhk2GeUNJCdxVVdVmu9g7Ul

Как ему отказать?

https://www.facebook.com/sasha.mor.3/posts/pfbid02oNrmvSLy2MJvXzQMXr1HXQuPFrrVXpyRATiGYKXMdRJVrHgFycpqUi9LdnYEdm4Bl

«Пипец».

https://www.facebook.com/gonimemes/posts/pfbid0hG33DxUGM3UYzQ4yzmeLR4aA8m9K7oVMY7Y1AYgRwtDhz92TDz3Zj7SwVyiHvqWEl

Немного перепутал.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid022Eey8SgxTAeMirKseMZfjJN47Tm5rj1uAqwH6inXjTGUCgY2XgMPhnxYVCzjAi6Gl

«Я тебе нап**дюнькав».

@geolenkostudio ЗСУ #зсу #харків #херсон #україна🇺🇦 #залужний #50000 #russiaisaterorriststate #українапонадусе #ЗСУ #fyp #підтримайукраїнське #всебудеукраїна🇺🇦💙💛 #понадусе #героямслава #контрнаступ ♬ оригінальний звук - GeolenkoStudio

Напомним, что Залужный стал первым кавалером нового государственного отличия — Креста боевых заслуг, который вручил лично президент Украины Владимир Зеленский. В Сети пишут слова благодарности руководителю ВСУ, милые шутки и даже посвящают ему песни. НВ собрал актуальные сообщения.

Также международное сообщество, как и украинцы, поражено успехами контрнаступательных действий ВСУ на юге, севере и востоке нашего государства. Каждый день появляются новости об освобожденных территориях Украины. Трудно не обсуждать столь хорошие новости, но зачем себя сдерживать? НВ собрал последние посты украинцев о контрнаступлении ВСУ.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Реакция соцсетей Мемы Главнокомандующий Валерий Залужный

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