Все любят Залужного. Подборка шуток и мемов о Главнокомандующем ВС Украины
«Паники нет» (Фото:Вооруженные Мемы Украины/Telegram)
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный каждый день покоряет все больше сердец украинцев, мужественно обороняя их покой. Он вместе с украинскими военными ведет битву не только за территории, но и за свободу и независимость Украины. Неудивительно, что для граждан он стал символом борьбы, но вместе с этим героем забавных мемов и шуток. Теперь солнце мажется залужнозащитным кремом, лук плачет, когда его режет Залужный и многое другое в новой подборке от НВ.
Ранее Сеть шутила об американском киноактере Чаке Норрисе и его сверхъестественных способностях. Это все, конечно, было до Залужного. Вот подборка мемов от Информационного войска Украины.
Да, побеждаем.
Ночной кошмар оккупантов.
Кому Изюм?
Язык фактов.
Как ему отказать?
«Пипец».
Немного перепутал.
«Я тебе нап**дюнькав».
Напомним, что Залужный стал первым кавалером нового государственного отличия — Креста боевых заслуг, который вручил лично президент Украины Владимир Зеленский. В Сети пишут слова благодарности руководителю ВСУ, милые шутки и даже посвящают ему песни. НВ собрал актуальные сообщения.
Также международное сообщество, как и украинцы, поражено успехами контрнаступательных действий ВСУ на юге, севере и востоке нашего государства. Каждый день появляются новости об освобожденных территориях Украины. Трудно не обсуждать столь хорошие новости, но зачем себя сдерживать? НВ собрал последние посты украинцев о контрнаступлении ВСУ.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.