Встречайте «героя». Амнистированный вагнеровец вернулся домой и уже спустя неделю совершил новое убийство 30 марта, 16:51 Перед убийством женщины вагнеровец поразбивал машины односельчан (Фото:Скриншот видео sternenko/Twitter)

Осужденный на 14 лет за убийство наемник из ЧВК Вагнера Иван Россомахин после амнистии за участие в войне против Украины вернулся в родное село Новый Бурец Кировской области и сразу же начал наводить ужас на соседей.

Местное телевидение даже выпустило репортаж, в котором рассказало о жалобах на новоиспеченного «героя».

В частности, празднуя свое возвращение, пьяный Россомахин ходил по улицам с вилами, ножом и топором, которым в итоге поразбивал машины односельчан.

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Чтобы как-то утихомирить неадекватного «защитника отечества», местные жители обратились к участковому, который заверил, что примет все необходимые меры, однако, несмотря эти обещания, закончилось все новым убийством.

Спустя всего неделю после своего возвращения Россомахин, утверждавший, что подписал контракт с ЧВК Вагнера на повторную отправку в Украину, снова совершил расправу над местной жительницей, на теле которой были обнаружены следы побоев и колото-резаные раны.

Фото: zona.media

Впрочем, будет ли он за это осужден, или же, как и ранее, поедет «смывать свой грех кровью», в нынешних российских реалиях говорить сложно.