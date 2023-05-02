«Счастливчик». Наемник ЧВК Вагнера выжил в Украине, но был убит ракетой в Брянской области 2 мая, 16:45 Тело Меркулова нашли возле деревенской бани (Фото:echofm_online/Twitter)

Несмотря на то, что иногда российским оккупантам удается вернуться из Украины целыми и невредимыми, так называемая вселенская справедливость, порой, настигает их и на территории РФ.

Кто-то отправляется за решетку за пьяную поножовщину, кого-то взрывают прямо в кафе в центре Санкт-Петербурга, а кто-то и вовсе нелепо погибает возле деревенской бани в результате случайного падения ракеты.

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Именно такая судьба, по данным прокремлевских Telegram-каналов, постигла 46-летнего наемника из ЧВК Вагнера Сергея Меркулова, вернувшегося домой в Суземку Брянской области после полугода на передовой.

Как сообщается, на территорию домовладения, где как раз находился военный преступник, упала часть ракеты.

В результате полученных ранений вагнеровец и еще трое его знакомых скончались на месте, а еще двое были госпитализированы.

Ответственность за данный инцидент россияне сразу же возложили на ВСУ, однако, стоит отметить, что ВС РФ ранее также неоднократно наносили удары по собственной территории, поэтому, сказать точно, чья именно ракета убила Меркулова, пока сложно.

Фото: Скриншот с t.me/breakingmash