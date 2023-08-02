Вагнеровцы заставляли российских солдат мыть головы мочой. И это еще не самое худшее — видео

2 августа, 17:22
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После «уринотерапии» российских солдат посадили в какую-то цистерну (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

После «уринотерапии» российских солдат посадили в какую-то цистерну (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

Об издевательствах ЧВК Вагнера над российскими солдатами известно довольно давно, однако сейчас появились не самые лицеприятные детали, способные еще лучше раскрыть суть подобных неуставных отношений.

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Как оказалось, регулярные избиения мобилизованных и кадровых военных, их похищения для использования в качестве рабов и даже физические расправы — это еще далеко не все, на что способны «z-патриоты».

Видео дня

В соцсетях обнародовали видео с телефона одного из ликвидированных вагнеровцев, на котором запечатлено, как наемники заставляют своих «товарищей» из ВС РФ мыть головы мочой.

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Более того, некоторые из них даже потребовали, чтобы те ее выпили, а по завершению «уринотерапии» солдат посадили в какую-то яму, которая, вероятно, использовалась захватчиками в качестве «карцера».

В то же время стоит отметить, что командование ВС РФ относится к своему «пушечному мясу» не намного лучше.

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Так, в одной из воинских частей в Подмосковье командир бригады раздел своих танкистов догола и заставил их щипать траву.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Пытки Российские военные Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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