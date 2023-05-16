Прямо на Красной площади. Вагнеровцы обещают изнасиловать депутата госдумы Соболева, чтобы «защитить россиян» — видео

16 мая, 12:14
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Вагнеровцы потребовали, чтобы депутат госдумы приехал на фронт (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Вагнеровцы потребовали, чтобы депутат госдумы приехал на фронт (Фото:Скриншот видео den_kazansky/Twitter)

Наемники из российской ЧВК Вагнера записали из-под Бахмута обращение к депутату госдумы генералу Виктору Соболеву, в котором пригрозили изнасиловать его прямо на Красной площади в Москве.

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По словам наемников, столь изощренное унижение сексуального характера каким-то образом сможет «защитить россиян».

Поводом для угроз стало недовольство их главаря Евгения Пригожина заявлением Соболева о том, что оккупантов из ВС РФ, которые присоединятся к вагнеровцам ждет 15 лет лишения свободы.

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«Если они попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. Они не могут уйти из армии на фронте. Есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это — от 10 до 15 лет», — подчеркнул депутат-генерал.

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Сам Пригожин после этого назвал Соболева «картонным бздилом», однако высказывания его наемников оказались еще более резкими.

«Мы хотим сказать депутату Соболеву. Если ты, пид*р, будешь совать свой нос, и страна из-за таких пид*ров, как ты проиграет войну, нам придется прийти на Красную площадь. И, чтобы защитить свой народ, россиян, отъе*ать тебя, и таких, как ты в жо*у. Поэтому, бл*, приезжай к нам сюда, пид*р престарелый», — призвали его вагнеровцы.

https://twitter.com/den_kazansky/status/1658383465694339078
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Госдума Российские наемники Российские военные Депутат Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины вагнеровцы

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