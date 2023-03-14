Вагнеровцы решили покататься по Бахмуту на краденных велосипедах. Город им этого не простил — видео

14 марта, 10:36
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В результате взрыва один из россиян остался лежать на земле, а второй сбежал (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

В результате взрыва один из россиян остался лежать на земле, а второй сбежал (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Из-за дефицита бронетехники наемники российской ЧВК Вагнера решили воспользоваться для передвижения по захваченной ими части Бахмута велосипедами.

Соответствующее видео с украинского разведывательного дрона было обнародовано в соцсетях.

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Впрочем, далеко уехать оккупантам не удалось, поскольку Бахмут такого беспечного поведения, пусть даже на временно подконтрольной им территории, не прощает.

Видео дня

В какой-то момент на пути следования захватчиков произошел взрыв, в результате которого один из вагнеровцев так и остался лежать возле украденного где-то велосипеда, брошенный на произвол судьбы своим более везучим напарником.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1635562773093527552?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Российские военные Бахмут Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины

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