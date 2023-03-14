Вагнеровцы решили покататься по Бахмуту на краденных велосипедах. Город им этого не простил — видео
В результате взрыва один из россиян остался лежать на земле, а второй сбежал (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)
Из-за дефицита бронетехники наемники российской ЧВК Вагнера решили воспользоваться для передвижения по захваченной ими части Бахмута велосипедами.
Соответствующее видео с украинского разведывательного дрона было обнародовано в соцсетях.
Впрочем, далеко уехать оккупантам не удалось, поскольку Бахмут такого беспечного поведения, пусть даже на временно подконтрольной им территории, не прощает.
В какой-то момент на пути следования захватчиков произошел взрыв, в результате которого один из вагнеровцев так и остался лежать возле украденного где-то велосипеда, брошенный на произвол судьбы своим более везучим напарником.