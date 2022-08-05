Избегал суда. В Житомире мужчина спрятался от полиции под одеялом

5 августа, 14:11
Игра «найди преступника» (Фото:Полиция Житомирщины)

Игра «найди преступника» (Фото:Полиция Житомирщины)

46-летний житель Черняховской громады, Житомирская область, прятался от полиции под одеялом, когда те пришли с обыском. Об этом сообщила пресс-служба правоохранителей.

Известно, что мужчина долго уклонялся от судебного разбирательства. Полицейским удалось разыскать правонарушителя в одной из многоэтажек Житомира, где тот несколько месяцев скрывался в квартире своего товарища.

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Полиция Житомирщины
Фото: Полиция Житомирщины

«Там однажды утром его и задержали оперативники. От правоохранителей мужчина решил спрятаться среди одежды, укрывшись одеялом. Однако даже такие „хитрые“ меры не помогли ему избежать суда», — пишет пресс-служба полиции.

Напомним, что во Львове задержан 18-летний курьер Glovo, который, убегая от полиции на мопеде, сбил патрульного на велосипеде в центре города.

Также недавно в городе Теребовля, Тернопольщина, 34-летний грабитель вырвал у женщины из рук сумку, а когда пытался скрыться с краденым — зашпортался и упал. В это время к нему подъехала полиция.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Житомир Национальная полиция Украины

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