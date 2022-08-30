Мстил природе? В Житомире вандал за ночь повредил топором более 100 деревьев

30 августа, 14:47
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Поврежденные деревья (Фото:Житомирский городской совет/Facebook)

Поврежденные деревья (Фото:Житомирский городской совет/Facebook)

В Житомире неизвестный мужчина за ночь повредил топором более сотни деревьев города. Житомирский городской совет сообщает, что подобный инцидент происходит не впервые.

Неизвестный сделал зарубки на каждом дереве.

«Речь идет о 50 деревьях на Смолянском военном кладбище и около 60 в скверах Житомира. Среди них катальпы, ели и сакуры», – пишет городской совет.

Видео дня

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Камеры города зафиксировали злоумышленника на улице Небесной Сотни. «На видео зафиксировано, что это примерно 12 часов ночи, соответственно он нарушил комендантский час. Материальный ущерб очень велик, если взять, к примеру, сакуру, она стоит 10-15 тыс. грн. Сейчас наши работники работают над лечением деревьев, возможно, мы их спасем», — рассказывает заместитель директора КП Зеленстрой Владимир Савченко.

О преступлении уже сообщили в местную полицию. Расследование продолжается.

Напомним, что в Испании компания по восстановлению леса сожгла 14 гектаров деревьев.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Житомир Вандализм Деревья

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