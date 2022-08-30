Мстил природе? В Житомире вандал за ночь повредил топором более 100 деревьев 30 августа, 14:47 Поврежденные деревья (Фото:Житомирский городской совет/Facebook)

В Житомире неизвестный мужчина за ночь повредил топором более сотни деревьев города. Житомирский городской совет сообщает, что подобный инцидент происходит не впервые.

Неизвестный сделал зарубки на каждом дереве.

«Речь идет о 50 деревьях на Смолянском военном кладбище и около 60 в скверах Житомира. Среди них катальпы, ели и сакуры», – пишет городской совет.

Видео дня

Камеры города зафиксировали злоумышленника на улице Небесной Сотни. «На видео зафиксировано, что это примерно 12 часов ночи, соответственно он нарушил комендантский час. Материальный ущерб очень велик, если взять, к примеру, сакуру, она стоит 10-15 тыс. грн. Сейчас наши работники работают над лечением деревьев, возможно, мы их спасем», — рассказывает заместитель директора КП Зеленстрой Владимир Савченко.

О преступлении уже сообщили в местную полицию. Расследование продолжается.

Напомним, что в Испании компания по восстановлению леса сожгла 14 гектаров деревьев.

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