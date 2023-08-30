ВСУ устроили засаду, в которую по очереди попали сразу три группы оккупантов — видео 30 августа, 12:45 Бойцы ВСУ устроили засаду возле железной догори где-то под Бахмутом (Фото:Скриншот видео t.me/ab3army)

Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ поделились уникальными кадрами засады на российских захватчиков, в которую по очереди попали сразу три вражеских группы.

Как сообщается, обнародованное видео было снято возле железной дороги где-то под Бахмутом Донецкой области.

Начинается оно с перестрелки двух украинских солдат с оккупантом, рядом с которым можно заметить тела его убитых сослуживцев.

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Уничтожив сопротивлявшегося россиянина, штурмовики 2-го батальона приготовились встречать следующую волну кремлевского «пушечного мяса», которое, не заметив поджидавших его украинских защитников, также было полностью уничтожено.

Однако и на этом Силы обороны не успокоились, и уже спустя какое-то время расправились и с третьей группой противника.

При этом один из россиян попытался спастись от украинских бойцов бегством, но далеко уйти ему все равно не удалось.