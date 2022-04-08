«Представили себя кораблем». В Запорожье российские десантники напились и утонули вместе с бронированной машиной — Генштаб ВСУ 8 апреля, 18:24 Цей матеріал також доступний українською Не рассчитали глубину (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев/Facebook)

7 апреля Генштаб ВСУ обнародовал в соцсетях фото российской БМД-3 (боевая машина воздушно-десантных войск), которая затонула с экипажем где-то в Запорожье. Фотографию предоставили представители 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

«Вот и последствия употребления награбленного оккупантами алкоголя. Экипаж российского БМД-3 решил, что они за штурвалом русского военного корабля. Результат видите сами», - говорится в посте.

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Не в первый раз природа становится на защиту Украины. Напомним, что в районе Каланчака на Херсонщине потерпел крушение еще один вражеский истребитель. По данным от СМИ, ссылающихся на очевидцев, на этот раз военный самолет оккупанта «сбила» стая диких гусей. Вполне возможно, что это произошло в других условиях, но шутки украинцев уже не остановить. НВ собрало лучшие из них.

Также в соцсетях появилось видео, наглядно демонстрирующее морально-психологическое состояние российских военных после катастрофического провала «путинского блицкрига» в Украине – испуганный российский оккупант пытался убежать от украинского дрона.

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