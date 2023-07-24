Патрульные спасли мужчину, повисшего на спор на подоконнике девятого этажа — видео 24 июля, 12:47 Когда прибыли патрульные, мужчина уже еле держался (Фото:Скриншот видео Патрульной полиции)

В Запорожье сотрудники патрульной полиции спасли жизнь местному жителю, повисшему на подоконнике квартиры на девятом этаже.

Соответствующее видео правоохранители опубликовали на своей странице в Facebook.

Как сообщается, мужчина решился на столь необдуманный шаг на спор со своим товарищем, с которым они вместе отдыхали.

Видео дня

«Немедленно прибыв на место, патрульные встретили заявителя. Он сообщил, что на девятом этаже из окна висит мужчина и умоляет о помощи. Поднявшись в квартиру, полицейские обнаружили 31-летнего гражданина, который едва держался за подоконник, а остальное тело находилось за окном на высоте почти 30 метров», — рассказали в полиции.

Чтобы спасти незадачливого экстремала от падения понадобилась страховка нескольких человек и простыня, которой патрульные и втащили его назад в помещение.