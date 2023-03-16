Очевидцы в восторге. В Тернопольской области по дорогам рассекает мужчина на голубом диване — видео

16 марта, 15:43
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Необычное транспортное средство способно разгоняться до 10 км/час (Фото:Коллаж NV)

Необычное транспортное средство способно разгоняться до 10 км/час (Фото:Коллаж NV)

Жители Залещиков Тернопольской области заметили на улицах города очень необычное транспортное средство.

Соответствующим видео поделилась у себя в Facebook Галина Украинка.

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На обнародованных кадрах, снятых из салона автомобиля, можно заметить мужчину в черном костюме и мальчика, которые рассекают по дороге на голубом диване.

Видео дня

«Я еще такого не видел», — прокомментировал данное зрелище мужской голос за кадром.

Позже в соцсетях появились видео и от других очевидцев.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1636366633223454720?s=46&t=e5k7aupYTxBMdhSBtAsnEg

По данным Суспільного, на них запечатлен переселенец из Славянска Аркадий Фишман, который и является создателем авто-дивана, способного развивать скорость около 10 км/час.

Также отмечается, что сейчас этот креативный транспорт находится на ремонте.

Суспільне
Фото: Суспільне

«Ребята взяли диван прокатиться и поломали его. Он сейчас находится у меня на хранении», — рассказал у себя в соцсетях вокалист группы «Медовий полин» Константин Дунец.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Транспорт Тернопольская область Мебель

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