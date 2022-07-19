С одного удара. Чемпиона мира по тяжелой атлетике среди мастеров из Закарпатья нокаутировал тракторист

19 июля, 16:10
Гал в голубой футболке, за секунду до падения (Фото:Скриншот с видео)

Гал в голубой футболке, за секунду до падения (Фото:Скриншот с видео)

В Виноградове, Закарпатская область, чемпиона мира по тяжелой атлетике Михаила Гала нокаутировал обычный тракторист. Об инциденте рассказали в телеграмм-канале Закарпатье/Война/Новости.

«Из-за хамовитого поведения закарпатского спортсмена Михаила Гала на автодороге в Виноградове произошла стычка. В ходе конфликта с местным трактористом известный рекордсмен в мире тяжелой атлетики не выдержал удара работяги и упал», — говорится в посте.

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Схватку сняли прохожие, ставшие свидетелями инцидента.

Отметим, что Михаил Гал стал чемпионом Европы по тяжелой атлетике среди мастеров M50, в категории 109 кг (121+156) в июле 2021 года. Ранее, в 2020 году, мужчина попробовал себя на местных выборах в виноградовской команде Слуг Народа, но депутатом так и не стал.

Напомним, что в селе Пятигоры, Киевская область, мужчина сжег сарай своей гражданской жены, в котором было больше тонны сена. Позже он рассказал, что сделал это из-за ревности.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Закарпатье Нокаут Тяжелая атлетика

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