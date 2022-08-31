«Вижу цель — не вижу препятствий». В Закарпатье пациент под действием наркотиков угнал автомобиль скорой помощи 31 августа, 15:31 Прилег (Фото:Национальная полиция Украины)

В Виноградове, Закарпатье, 28-летний пациент, доставленный в больницу в состоянии наркотического опьянения, угнал автомобиль «скорой». Об этом сообщает областная полиция.

Инцидент произошел 31 августа. Врачи Виноградовской больницы рассказали правоохранителям, что пациент был доставлен в состоянии наркотического опьянения. Внезапно он начал вести себя агрессивно, выбежал из помещения, сел за руль «скорой» и уехал в неизвестном направлении.

Видео дня

«Полицейские разыскали пациента на скорой, начали преследовать его, однако законное требование работников полиции остановиться злоумышленник проигнорировал и только ускорил движение. В конце концов, не справившись с управлением, фигурант въехал в забор частного дома, где его и задержали», — говорится в сообщении полиции.

Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее полиция Львовщины остановила водителя, у которого обнаружила признаки наркотического опьянения. Во время оформления протокола правонарушитель начал предлагать патрульным взятку, а его друг, сидевший на пассажирском месте, добавил, что смастерит для правоохранителей мангал, который «стоит 10 тысяч гривен».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.