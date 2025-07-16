В Южной Корее отец ученицы и учительница пытались похитить из школы контрольные работы

16 июля, 13:28
Учительница и отец ученицы пытались похитить из школы контрольные работы (Фото: Yonhap)

В Южной Корее мужчина вместе с учительницей своей дочери проникли в школу, чтобы похитить экзаменационные работы учеников.

Об этом сегодня, 16 июля, сообщило медиа BBC. Попытку похитить работы разоблачили в школе южнокорейского города Андонг, что на юго-восток от Сеула. Все сорвалось, когда сработала школьная охранная сигнализация.

Учительнице предъявили обвинение в получении взятки и незаконном проникновении на территорию школы, а отцу ученицы обвиняют в незаконном проникновении на территорию школы. Кроме того, в полиции подозревают, что их сообщником мог быть администратор полиции.

Правоохранительные органы выяснили, что учительница также работала частным репетитором ребенком ребенка мужчины, находящегося под арестом, а это запрещено в Южной Корее. Известно также, что ученица долгое время была самой успешной в школе.

Пока неизвестно, имела ли учительница влияние на высокие результаты ребенка — в частности, могла ли она завышать оценки или же иметь доступ к контрольным работам заранее. Эти обстоятельства сейчас выясняют следователи.

В ответ на ситуацию администрация школы провела заседание академической комиссии и дисциплинарного совета. По результатам рассмотрения ученицы аннулировали оценки за семестр и рекомендовали ее отчисление.

