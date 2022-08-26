Истинная преданность работе. В Японии курьер Domino’s доставил пиццу голодному туристу на вершину вулкана Фудзияма 26 августа, 18:53 Надеемся, он получил чаевые (Фото:@fatmanairsoft/Twitter)

В Японии курьер сети пиццерий Domino’s доставил заказ голодному туристу на вершину действующего вулкана Фудзияма. Об этом он рассказал в своем Твиттере.

«Я поднялся вчера на вершину Фудзияма. Там были люди, которые заказали пиццу». Подъем на гору у парня занял шесть часов.

В реплаях подчеркнули, что это не первый случай, когда японские курьеры доставляют заказ на вершину горы. Пользователи опубликовали фото других сотрудников Domino’s, Uber Eats и Demae Can (японская компания доставки), которые также поднимаются на Фудзияму.

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«Подождите минутку, на вершине горы действует доставка», — шутит пользователь.

«Восхождение на Фудзияму вчера».

«В конце июля я прошел мимо разносчика пиццы на высоте 3200 метров».

Напомним, что в штате Южная Дакота, США, полицейский доставил заказ задержанного курьера.



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