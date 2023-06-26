После провала путча Пригожина. В РФ жена наемника ЧВК Вагнера зарезала его во время ссоры

26 июня, 09:47
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Вагнеровец напился и начал проявлять агрессию (Фото:m24.ru)

Вагнеровец напился и начал проявлять агрессию (Фото:m24.ru)

В Волгоградской области РФ наемник российской ЧВК Вагнера стал жертвой собственной супруги.

Как сообщают местные пропагандистские ресурсы, вернувшись из Украины, оккупант был зарезан во время пьяной ссоры, которая вспыхнула на фоне провала военного мятежа Евгения Пригожина.

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«Мужчина в свете вчерашних событий сильно боялся, что за ним тоже придут», — рассказал источник в экстренных службах.

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Из-за этих переживаний вагнеровец напился, после чего начал вести себя агрессивно и напал на жену.

В свою очередь женщина не стала этого терпеть и ударила его ножом.

«Рана была серьезной и глубокой, он истек кровью еще до приезда помощи», — отметил собеседник.

Тем временем сам Пригожин после своего неудачного путча исчез и не давал никаких комментариев. По некоторым данным, он мог отбыть в Беларусь, где местный диктатор Александр Лукашенко дал ему некие «гарантии безопасности».

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Алкоголь Российская агрессия Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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