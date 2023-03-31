Кабинка «героя». В РФ портреты ликвидированных в Украине военных разместили в общественном туалете — видео 31 марта, 11:22 Каждому оккупанту досталось по унитазу (Фото:Скриншот видео t.me/operativnoZSU)

В РФ запустили новую «патриотическую» акцию, чтобы почтить память ликвидированных в Украине российских оккупантов.

Ранее фото таких «героев» размещали на школьных партах, однако россияне решили выйти на новый уровень абсурда, вывесив их прямо в туалетных кабинках.

Об это сообщили в соцсетях жители Волгограда, неожиданно для себя столкнувшиеся с портретами военных, пялящихся на них в столь ответственный момент.

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«Новая рубрика. Что бы почитать сегодня на унитазе? Если вам надоело читать состав освежителей воздуха, залетайте в общественный туалет в Волгограде. Вот. Выглядит, конечно, жутко», — прокомментировал ситуацию один из очевидцев.