В затопленном Уссурийске двое россиян устроили драку прямо по шею в воде — видео 14 августа, 10:11 Один из участников драки даже пытался утопить своего оппонента (Фото:Скриншот видео andersen7474/Twitter)

Так называемый «глубинный народ» в РФ демонстрирует свою дикость даже тогда, когда это, кажется совершенно неуместным. Например, в условиях стихийного бедствия.

В соцсетях появилось видео из затопленного Уссурийска, где россияне, вместо того, чтобы заняться оказанием помощи пострадавшим от наводнения, устраивают между собой крайне нелепые разборки.

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На обнародованных кадрах видно как двое мужчин решили подраться между собой, находясь при этом по шею в воде.

В чем именно была причина конфликта, неизвестно. Сначала один из них просто оскорблял своего оппонента, предъявляя ему какие-то претензии, после чего начал бить его кулаками по голове, а потом и вовсе попытался утопить.

При этом остальные жители города за этим лишь наблюдали, и помешать драке особо не пытались, просто снимая все происходящее на видео.