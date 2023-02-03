Житель Умани угнал раритетные Mercedes 1938 года, воспользовавшись услугами эвакуатора

3 февраля, 15:58
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За угон ретро-машин задержанному грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:Нацполиция)

За угон ретро-машин задержанному грозит до восьми лет лишения свободы (Фото:Нацполиция)

В Умани Черкасской области задержали местного жителя, угнавшего сразу три раритетных автомобиля.

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Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, вскрыв гараж, где хранились ретро-машины, 45-летний злоумышленник завладел Mercedes-Benz 170V и Mercedes-Benz 540К 1938 года, а также ГАЗ 21, выпущенным в 1965 году.

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При этом отмечается, что для угона дорогостоящих автомобилей он воспользовался услугами эвакуатора.

Одну из машин полицейские в итоге нашли на территории города. Остальные две — в селе Пиковец Уманского района.

Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция

Подозреваемый задержан. Согласно ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Машины Черкасская область Умань Автоугон Раритет Автомобили Ретро-автомобиль

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