Эй, вам пушистик не нужен? В Украине запустили инициативу Adopt pets of Ukraine, которая помогает найти семью бездомным животным 19 апреля, 21:00 Цей матеріал також доступний українською Красавица Белла ищет дом (Фото:Adopt pets of Ukraine/Instagram)

Инициативу Adopt pets of Ukraine анонсировали на странице организации Club 4 Paws. В соцсетях проекта размещены фотографии и небольшие анкеты от имени животных, ищущих постоянный дом. Возможно, среди них есть ваш котик или собачка.

«Зона нашей деятельности — вся Украина, поэтому в анкете каждого пушистика мы указываем его местонахождение. Будущие владельцы самостоятельно забирают животное с его временного места нахождения», — говорится в посте.

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Организаторы также предупреждают, что будущим владельцам придется пройти анкетирование и собеседование, чтобы они могли убедиться, что отдают хвостика в надежные руки.

Кроме этого, инициатива поможет тем, кто взял животных на передержку, найти для них постоянный дом.

«Животные являются нашей психологической поддержкой, успокаивают и поднимают настроение в трудное время. Поэтому мы хотим обеспечить нашим подопечным счастливое будущее и найти хозяев, которые подарят им заботу, любовь и ласку», – рассказывают организаторы Adopt pets of Ukraine.

Напомним, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину многим пришлось оставить своих любимцев во время эвакуации или владельцы погибли. Котики и собачки ходили сами по улицам разбомбленных городов. Но им часто везет встретить новую семью или вернуться к старой благодаря волонтерам. НВ собрало несколько историй со счастливым концом.

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