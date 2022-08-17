Не смог выбрать, какие надеть. На Волыни мужчину оштрафовали почти на 3 миллиона гривен за незадекларированные 5 тонн штанов

17 августа, 14:20
Фото иллюстративное (Фото:Waldemar Brandt/Unsplash)

Фото иллюстративное (Фото:Waldemar Brandt/Unsplash)

Волынский райсуд назначил 2,9 млн грн штрафа руководителю одесской фирмы, который не задекларировал ввезенную из Польши одежду. В общей сложности речь идет о более пяти тоннах штанов, которые таможенники нашли в грузовике. Об этом говорится в постановлении Любомльского райсуда.

В мае 2022 года руководитель фирмы Специализированная техническая поставка подал декларацию о ввозе одежды на 41 тыс. долларов. Однако впоследствии при осмотре грузовика таможенники обнаружили также незадекларированный товар на 2,9 миллиона гривен. Это почти 3 тысячи женских джинсов, 5,7 тысяч детских штанов, 13 тысяч женских бриджей.

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Адвокат мужчины просил закрыть дело. Среди аргументов приводил то, что у директора одесской фирмы физически не было достаточно времени, чтобы прибыть на пункт пропуска Ягодин и сверить товар. «Также просил учесть то, что заявление неточных сведений о товаре не могло нанести какого-либо ущерба государственным интересам, поскольку на время ввоза этого товара таможенные платежи в силу законодательства не уплачивались», — отмечается в постановлении.

Однако судья Олег Павлусь подчеркнул, что хотя в то время товар действительно не облагался ввозной пошлиной, однако импортер должен был все равно платить НДС.

Мужчину признали виновным в нарушении ст. 472 ТКУ (недекларирование товаров) и назначили ему 2,9 миллиона гривен штрафа. Кроме того, весь незадекларированный товар должен быть конфискован в доход государства. Также мужчина должен оплатить более 28 тысяч гривен Волынской таможне за хранение товара.

Напомним, что недавно таможня Финляндии изъяла три партии картин и скульптур, принадлежащих российским музеям, из-за подозрений в нарушении санкций. Общая страховая стоимость произведений искусства составляет 42 миллиона евро.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Таможня Штраф Декларирование

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